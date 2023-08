Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Arrosage stroboscopique sur du Billy Jeans 🚿 3 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35972 Karma: 15197 Lance d'arrosage stroboscopique utilisant le thème Billy Jeans de Michael Jackson (rétrogradé à partir de 27Hz).



Contribution le : Aujourd'hui 10:33:54

Erreur404 Re: Arrosage stroboscopique sur du Billy Jeans 🚿 0 #2

Kétamine Inscrit: 23/08/2018 00:36 Post(s): 1671 Karma: 804 @Wiliwilliam

Contribution le : Aujourd'hui 11:31:05

rompich Re: Arrosage stroboscopique sur du Billy Jeans 🚿 0 #3

Je suis accro Inscrit: 11/07/2011 17:36 Post(s): 1738 Karma: 446 Avec une parfaite synchronisation des fréquences du jet d'eau et de sa caméra il pourrait faire le moonwalk !

Contribution le : Aujourd'hui 11:36:19