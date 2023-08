Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam





Les effets de vibrations sur une bulle de savon. La personne utilise 2 amplis et fait varier leurs fréquences.

Aujourd'hui 10:40:35

alfosynchro

Intéressant !

C'est quand même impressionnant la résistance de cette bulle !

C'est quand même impressionnant la résistance de cette bulle !

Aujourd'hui 11:20:14