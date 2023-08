Options du sujet Imprimer le sujet

La vidéo contient quelques exemples de son fonctionnement (dont la division de 355 par 113) ainsi qu'une vue interne.





Friden SBT10



