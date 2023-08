Evolution de la température depuis 1880 🌡️

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35972 Karma: 15193

Ce sont les mêmes données mais présentées d'une manière plus traditionnelle. Juillet 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré, selon les analyses (de la NASA). Dans l'ensemble, le mois de juillet a été de 0,24 °C (0,43 °F) plus chaud que tout autre mois de juillet enregistré, et cela est probablement dû à l'activité humaine J'aime bien le point de vue verticale à la fin de la vidéo. On se rend bien compte de la variation.Un graphe que vous pouvez retrouver sur leur site web.Ce sont les mêmes données mais présentées d'une manière plus traditionnelle.

Contribution le : Aujourd'hui 11:15:46