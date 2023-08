Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Les caméras planquées dans les locations 🏠

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35975 Karma: 15202 Simon Puech a invité des amis et a testé des caméras espions.

L'idée étant de montrer qu'il n'est pas aisé de les détecter. Une bonne vidéo de sensibilisation très bien réalisée.



J'ai truffé un AirBNB de caméras

Contribution le : Aujourd'hui 11:52:39

vojack Re: Les caméras planquées dans les locations 🏠

Je suis accro Inscrit: 01/05/2007 11:23 Post(s): 1066 Karma: 1380 Perso, je vais très souvent dans des airbnb en vacances, et la première chose que je fais, c'est une inspection des lieux pour vérifier qu'il n'y ai pas de caméras.

Contribution le : Aujourd'hui 12:44:04