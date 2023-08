Appel d'urgence d'un enfant auprès des pompiers 📱

Options du sujet Imprimer le sujet

Les services de secours ont diffusé le message d'urgence d'un petit garçon âgé de 7 ans très serein qui porte assistance à sa mère. Le jeune garçon a réussi à communiquer les détails cruciaux à l'opérateur et à mettre en pratique les gestes initiaux de secourisme.

Contribution le : Aujourd'hui 12:06:02