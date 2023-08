Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Chance non récompensée dans Baldur's Gate III 🎲 1 #1

Le streamer AlphaCast tente d'ouvrir un coffre afin de dérober son contenu et lance son dé. La Chance lui sourit car il fait un magnifique 18, ce qui lui permet de passer outre la serrure.







Dans Baldur's Gate III , les joueurs effectuent des actions comme dans les jeux de rôles plateau ... avec un lancé de dé (20 faces ici).

