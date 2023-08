L'avenir de l'Homme, une vidéo de MelodySheep

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35987 Karma: 15225

Le changement arrive. L'humanité entre dans une nouvelle ère turbulente, sans précédent dans l'histoire de la Terre et de l'Humanité. Pour survivre aux siècles à venir et réaliser notre potentiel en tant qu'espèce, nous devrons surmonter les plus grands défis auxquels nous ayons jamais été confrontés, du changement climatique extrême à l'intelligence artificielle rebelle, en passant par la mort inévitable du soleil lui-même.



Les gros titres laissent entrevoir des perspectives sombres. Cependant, lorsque l'on examine notre histoire et notre ténacité, il est clair que l'humanité dispose d'un pouvoir unique pour relever les défis qui se présentent à nous.



Si nous réussissons, notre potentiel est d'une envergure cosmique. Une prospérité incroyable est à portée de main. Être optimiste n'est pas seulement justifié, c'est une arme puissante dans la lutte pour un avenir meilleur.





THE HUMAN FUTURE: A Case for Optimism



Belle musique, belle vidéo. Du MelodySheep comme on l'aime.

