Le groupe The Killers, hué par son propre public lors d'un concert à Batoumi (Géorgie)

Le leader du groupe à fait, comme à l'accoutumée, monter sur scène un fan pour jouer de la batterie sur un morceau.

Or, ce fan est russe et cela n'a pas plu à la grosse majorité du public géorgien, dans un pays que la Russie a envahi deux fois en 1992 et 2008, soutenu une guerre interne (1998) et déclenché une guerre (2008) pour y contrôler une bonne partie du territoire et y installer des états fantoches (Abkhazie et Ossétie-du-Sud).





Brandon Flowers de The Killers s’excuse d’avoir fait monter un fan russe sur scène en Géorgie



À noter aussi que depuis le début de l'invasion de l'Ukraine et la mobilisation en Russie qui s'en suivit, beaucoup de Russes ont fuit leur pays pour la Géorgie dans l'unique but d'éviter la mobilisation mais se comporteraient toujours ... comme des russes et sont donc très mal vus par les géorgiens.

