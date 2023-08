Options du sujet Imprimer le sujet

Bas les pattes ! 🐿 || Désarmer une femme armée avec une voiture 🔫

------------------------------------------------







------------------------------------------------



Une femme qui pointait une arme chargée sur des personnes dans les rues de New York a été interpelée. Une voiture de police la fait tomber afin de lui faire lâcher son arme.

En réalité, elle tombe avec l'arme en main mais est trop sonnée après son impact avec la voiture et lâche son arme en se relevant.

(interpellation musclée ⚠)





