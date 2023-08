La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35995 Karma: 15240

Asgard's Fall





>>> Jouer à Asgard's Fall <<<



Synopsis:

Libérez votre vengeance dans Asgard's Fall, un Arena-Shooter-Roguelite nordique. Gagnez de puissantes capacités, utilisez votre propre arme puissante, sculptez des runes pour améliorer votre puissance et plongez dans un arbre de compétences définissant votre style de jeu. Explorez Yggdrasil et faites trembler Asgard. Comment va se dérouler votre saga ?



Actuellement en tout début de développement, le jeu propose 15 capacités, un puissant système de gravure de runes avec des tonnes de combinaisons et Midgard comme premier monde mis en œuvre. Les joueurs peuvent découvrir le système de combat du jeu, explorer le premier monde et fournir des commentaires qui aideront à façonner le développement futur d'Asgard's Fall. (via itch.io ou via steam)



Vidéo teaser



Asgard's Fall: Teaser Trailer



Comment Jouer:

• souris/clavier (dash avec ESPACE, déplacement avec les flèches, direction des attaques à la souris)



Genre:

#pixel#Arena#Shooter#Roguelite



Contribution le : Aujourd'hui 14:08:19