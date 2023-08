Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Un cube en √©quilibre sur un angle ūüü• 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36003 Karma: 15253 Ce "cube équilibré" peut se maintenir en équilibre sur n'importe lequel de ses bords ou coins. Il doit cette capacité à trois mécanismes rotatifs agissant comme des gyroscopes, utilisant ainsi la conservation du moment angulaire.



Reaction wheel balancing cube

Contribution le : Aujourd'hui 14:39:39