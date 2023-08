Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Un gros oeuf d'émeu 🍳 1 #1

Les œufs d'émeu, mesurant jusqu'à 15 cm de long, se distinguent par leur coquille vert foncé ( comme le disait Koreus ici ) de grande épaisseur. Ils affichent un poids maximal de 1 kg et contiennent l'équivalent d'environ douze œufs de poule. L'alimentation de l'émeu favorise la formation de jaunes abondants et de blancs d'aspect épais.

Aujourd'hui 14:44:39