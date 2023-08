Options du sujet Imprimer le sujet

Acherontia Indonésie : un pont pédestre suspendu s'effondre 1 #1

Je suis accro Inscrit: 29/01/2020 11:28 Post(s): 624 Karma: 1042 /!\Il y aurait quand même 32 blessés. Je n'ai rien vue de gore dans la vidéo, mais la deuxième partie donne envie de gerber tellement le caméraman tremble./!\





Lomba 17 Agustus Berujung Tragis, Jembatan Ambruk Mengubah Tawa Jadi Petaka

Contribution le : Aujourd'hui 17:16:59