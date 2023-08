Campagne de prévention choc

Options du sujet Imprimer le sujet

Durant les vingt premières secondes, des conducteurs racontent leur ressenti en repensant à de telles situations ("et si je n'avais pas freiné à temps ?" etc.).



(Pour un résumé en français =>



Qu'en pensez-vous ?





