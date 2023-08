le repassage des seins.

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 1620 Karma: 954







Victime du repassage des seins, Anne témoigne pour faire bouger les mentalités.



Pour ma part, je n'ai regardé que les deux tiers de la vidéo. Non pas pour l'horreur que je n'ai pas envie d'imaginer mais parce que je trouve épuisant la quantité de mutilations génitales qu'on peut s'infliger sous des prétextes rituels.



Je vous épargne (en fait non) l'histoire d'une amie congolaise que sa mère punissait à coup de noyer et de piment rouge sur la vulve et dans le vagin lorsqu'elle était prépubère. (true story)



Et pour ceux qui voudraient me faire dire ce que je n'ai pas dis, non, l'Afrique n'a pas le monopole des mutilations sexuelles.



Faites de beau rêves!



PS: Un film vu au cinéma sorti en 2004: "Mooladé". Bientôt 20 ans, et je peux vous dire que je me souvient très bien de certaines scènes, non pas de mutilation, mais du regard des petites filles lorsqu'elles passaient sous la lame.





PS2: Si vous avez le cœur et l'estomac bien accroché, vous pouvez lire les commentaires.



"C'est la faute des blancs qui sont racistes et patriarcaux et qui ont enseigné cette coutume aux africains. Cette coutume n'existait pas avant la colonisation" Je dis rien, j'étais pas là pour vérifier.



"Je pense qu'il faut respecter les traditions et croyances de chaque culture. Il n'y a pas une culture supérieure à une autre !"



"C'est vraiment des animaux ces gens-la, plus proche des bonobos que des humains je pense...."



Egypte, Soudan, Somalie, Guinée, Mali, Mauritanie, Sénégal…), mais aussi en Indonésie et en Malaisie. Elle existe aussi au Pérou, en Colombie, en Inde . Et aussi bien sur ... en France.

