<3 ACSII Art, Koreus and stuff <3.

───────────────────────────────────────────────── ────────── ──── ── ─ ─ ╔════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ Je ne veux pas polluer le forum avec mon art ASCII qui lui est pourtant dédié. ║ ╚═════════╦══════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ ╜─────────────────────────────────────────────────────────── ──── ── ─ ─

Je ne veux pas polluer le forum avec mon art ASCII qui lui est pourtant dédié. ║ ╚═════════╦══════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ ╔═════════╩══════════════════════════════════════════════════════╗ ║ J'ai décidé de poster moins, mais surtout de viser la qualité. ║ ╚══════════════════╦═════════════════════════════════════════════╝ ╔══════════════════╩═══════════════════════════════════════════════╗ ║ @LesModos, j'espère que ça ne dérange pas que ce petit coī̶̢͚̘n̶̷̨̹͓̮̽̀̈́͗͘͝ͅ#°@!! ║ ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╦══════╝ ╔═╩╗ ║#°║ ║ ║ ───────────────────────────────────────────────────────── ║ ‽║─────────── ──── ── ─ ─ ║ ║ ║! ║ ╚══╝ ╔════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║║ ╚═════════╦══════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ ╔═════════╩══════════════════════════════════════════════════════╗ ║║ ╚══════════════════╦═════════════════════════════════════════════╝ ╔══════════════════╩═══════════════════════════════════════════════╗ ║║ ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╦══════╝ ╔═╩╗ ║║ ║║ ───────────────────────────────────────────────────────── ║║─────────── ──── ── ─ ─ ║║ ║║ ╚══╝

Contribution le : Hier 23:58:16