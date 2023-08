Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Grosses inondations au Mexique ☔ || Une barbouilleur de boue à tuyau d'orgue 🐝 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36014 Karma: 15263







----------------------------------------------------



Le barbouilleur de boue à tuyau d'orgue (une guêpe), l'un des nombreux barbouilleurs de boue de la famille des









Ce qu'il y a dedans:



What's inside a Mud Dauber tube? Des fortes pluies sont tombées sur Santa Rosalía. C'est l'une des populations les plus durement touchées par l'ouragan Hilary jusqu'à présent en Basse-Californie du Sud, au Mexique.----------------------------------------------------Le barbouilleur de boue à tuyau d'orgue (une guêpe), l'un des nombreux barbouilleurs de boue de la famille des Crabronidae , construit des nids en forme de tube cylindrique ressemblant à un tuyau d'orgue ou à une flûte de pan.Ce qu'il y a dedans:What's inside a Mud Dauber tube?

Contribution le : Aujourd'hui 09:37:37