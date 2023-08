Diana Ankudinova, une contralto dramatique naturelle 🎶

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36014 Karma: 15263



Voix perturbante et super impressionnante, surtout quand la musique prend de l'ampleur. Je vous présente Diana Ankudinova Elle est contralto dramatique naturelle. C'est la gamme la plus basse pour une chanteuse. Elle est également polyphonique. Cela signifie que lorsqu'elle chante, elle ressemble souvent à plus d'une personne qui chante à la fois.Can't help falling in love (Stereo) – Diana Ankudinova @ ShowMaskGoOn, Round 1 (Grammy awards)Voix perturbante et super impressionnante, surtout quand la musique prend de l'ampleur.

Contribution le : Aujourd'hui 09:41:58