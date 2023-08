Options du sujet Imprimer le sujet

Celia Garcia-Garcia interprète le Clair de lune de Claude Debussy sur un Célesta 🎹

Clair de lune (Claude Debussy) on celesta



La pianiste: Le célesta est un idiophone frappé actionné par un clavier. Il produit un son délicat, semblable à celui d'une cloche, une octave plus haut que le pitch de la partition.Clair de lune (Claude Debussy) on celestaLa pianiste: Celia Garcia-Garcia

