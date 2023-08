Options du sujet Imprimer le sujet

Excès de confiance avec sa voiture

花蓮男子酒駕平交道撞擊太魯閣號



Le conducteur était ivre et s'en est sorti avec juste quelques blessures légères et une voiture bonne pour la casse.

FMJ65 Re: Excès de confiance avec sa voiture

Mais pour le moteur, je crains qu'il n'y ait plus rien à faire .... La personne en noir est très inspirée en refermant les portières : un train aurait pu les rayer en passant ....Mais pour le moteur, je crains qu'il n'y ait plus rien à faire ....

