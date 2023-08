Un policier pas content après un donut

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 6811 Karma: 2923





Attention âme sensible on voit un gars se faire renverser.











Autres vues et explications



https://www.11alive.com/article/news/local/gsp-trooper-chases-down-burnout-suspect-pulls-him-out-car-gunpoint-west-midtown/85-ce1974ca-53dd-4c00-becd-508a00823b7c On voit pas le début mais le pickup faisait des donuts. Le policier digne d'un GTA l'a arrêté à sa façon.Attention âme sensible on voit un gars se faire renverser.Autres vues et explications

Aujourd'hui 19:59:02