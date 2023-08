Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Fusillades à Nimes. Arrêtons de harceler les trafiquants. 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 5980 Karma: 8995 A 1'45...c est la fautes aux forces de l ordres...arrêtons d d'harceler les trafiquants! Faisons des marches blanches!







Ce que l'on sait de la fusillade à Nîmes où un enfant de 10 ans a été tué par balles

Contribution le : Aujourd'hui 15:38:31