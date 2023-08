Options du sujet Imprimer le sujet

Banbs Question pour les développeurs de jeu 1 #1

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 334 Karma: 313 Salut les dev ! j'ai créé un mini jeu en python et je voudrais le mettrer sur une page d'un site que je possède. Cela est-il possible ? Si oui de quelle manière ?

Contribution le : Aujourd'hui 20:01:47