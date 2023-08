Guérewol des Wodaabe Fula du Niger 🕺

Options du sujet Imprimer le sujet

Si quelqu'un arrive à trouver le vidéo d'origine sur TikTok, notifiez moi et je changerai. Le Guérewol est une compétition rituelle annuelle de parade nuptiale entre les Wodaabe Fula du Niger. De jeunes hommes vêtus d'ornements élaborés dansent et chantent, rivalisant pour attirer les attentions de jeunes femmes à marier.Si quelqu'un arrive à trouver le vidéo d'origine sur TikTok, notifiez moi et je changerai.

Contribution le : Aujourd'hui 11:30:55