Le tour de magie des cuisines scolaires pour réduire les coûts

à ton avis?



Je rappelle qu'il y a quelques années, suite aux vidéos de L214 etc, il avait été proposé à l'assemblée un ensemble de mesures nourriture, dont:

- des caméras dans les abbatoirs, visibles par des associations

- du fermier dans les cantines

- une information sur l'origine des viandes sur les produits qui en contiennent (ravioli, sauce, etc)

- de meilleures conditions d'élevage quitte à faire augmenter les prix de 5%

- et d'autres que j'oublie



Les français étaient pour à 86% donc presque 9 sur 10.

Les députés ont voté contre sous la pression des agriculteurs et industriels.

(seule mesure votée: les caméras mais que personne ne peut visionner)





