Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Une oreille d'éléphant gigantesque (plante) 🌿 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36052 Karma: 15342

ça se cultive, et aurait un goût de patate douce.



Le Taro ou aussi nommé 'oreille d'éléphant' ( Colocasia Esculenta ) est une plante tropicale verte gigantesque qui peut produire de très grandes feuilles vertes.ça se cultive, et aurait un goût de patate douce.

Contribution le : Aujourd'hui 10:15:59