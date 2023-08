Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Ventilateur alimenté par une lampe au kérosène 💨 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36051 Karma: 15341 Fabriqué par la société Carl Jost dans les années 1910 à Zeitz, en Allemagne, ce ventilateur fonctionnait grâce à une lampe au kérosène et utilisait un moteur à air chaud pour mettre en mouvement ses pales, plutôt que de recourir à l'électricité.



Contribution le : Aujourd'hui 10:21:40