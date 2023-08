Options du sujet Imprimer le sujet

NeZeiQei Duel rapide au katana en bois 4 #1

Je suis accro Inscrit: 23/08/2020 22:30 Post(s): 936 Karma: 2562 #attaque #rapidité #précision



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 18:41:10

SushiCircus Re: Duel rapide au katana en bois 0 #2

Je suis accro Inscrit: 10/05/2016 22:53 Post(s): 1333 Karma: 581 Cobra Kai !



Série nul mais j'ai bien dormis devant enfin je me suis endormis rapidement avec, donc je l'ai bien noté !

Contribution le : Aujourd'hui 19:09:17