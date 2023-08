Options du sujet Imprimer le sujet

CrazyCow

Kodak

I Taught a Monkey How to Play Minecraft

Aujourd'hui 22:58:06

Krogoth Re: ⛏ Apprendre à un singe à jouer à Minecraft

Voir des primates en cage vraiment j'ai du mal. Ils sont si proches des humains et pourtant jamais ca ne viendrait à l'idée de quiconque de mettre en humain innocent dans une cage de PVC jusqu'à la fin de sa vie...

Erreur404 Re: ⛏ Apprendre à un singe à jouer à Minecraft

Erreur404

@Krogoth a écrit:

Voir des primates en cage vraiment j'ai du mal. Ils sont si proches des humains ...



C'est rigolo parce l'être humain est justement un primate

Je sais que tu sais et je sais que tu sais que j'ai compris

