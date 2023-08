Implant cérébral + IA = nouvelle voix pour une femme paralysée 🧠

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36057 Karma: 15352

On voit l'implant figé dans la tête. ça peut être dérangeant On voit l'implant figé dans la tête. ça peut être dérangeant



Un implant cérébral et un avatar numérique permettent à une survivante d'un AVC de parler avec des expressions faciales pour la première fois en 18 ans.



Les implants convertissent les signaux cérébraux en texte à une vitesse d'environ 80 mots par minute. De plus, ils se focalisent sur les phonèmes pour une conversion encore plus rapide. En ce qui concerne les capacités de l'IA, elle est capable de produire des voix réalistes et de reproduire la voix du patient telle qu'elle était avant la blessure. De surcroît, elle peut également générer des animations faciales pour favoriser une communication naturelle.



Caractéristiques de l'implant :

Convertit les signaux cérébraux en texte

Vitesse : Près de 80 mots par minute

Se concentre sur les phonèmes pour une conversion plus rapide



Capacités de l'IA :

Génère des voix réalistes

Reproduit la voix du patient avant la blessure

Crée des animations faciales pour une communication naturelle





How a Brain Implant and AI Gave a Woman with Paralysis Her Voice Back Un implant cérébral et un avatar numérique permettent à une survivante d'un AVC de parler avec des expressions faciales pour la première fois en 18 ans.Les implants convertissent les signaux cérébraux en texte à une vitesse d'environ 80 mots par minute. De plus, ils se focalisent sur les phonèmes pour une conversion encore plus rapide. En ce qui concerne les capacités de l'IA, elle est capable de produire des voix réalistes et de reproduire la voix du patient telle qu'elle était avant la blessure. De surcroît, elle peut également générer des animations faciales pour favoriser une communication naturelle.Caractéristiques de l'implant :Convertit les signaux cérébraux en texteVitesse : Près de 80 mots par minuteSe concentre sur les phonèmes pour une conversion plus rapideCapacités de l'IA :Génère des voix réalistesReproduit la voix du patient avant la blessureCrée des animations faciales pour une communication naturelleHow a Brain Implant and AI Gave a Woman with Paralysis Her Voice Back

Contribution le : Aujourd'hui 09:49:06