Index des forums Koreus.com Jeux Vidéo Vampire survivor Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



Jinroh Vampire survivor 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 5990 Karma: 9009



Je viens de faire une connerie...j ai téléchargé ce jeux sur Switch...4euros 49 c est que dalle...sauf que ca fait 3 jours que je bosse plus...il est trop addictif.

On incarne un personnage dans différentes zone et on ne fait que le déplacer. Le tir est automatique...les graphismes pourris...mais alors la magie opère. On progresse et on collecte des gemmes et des qu'on atteint un nouveau level on sélectionne une option qui s ajoute à l'arsenal....essayez le... Je viens de faire une connerie...j ai téléchargé ce jeux sur Switch...4euros 49 c est que dalle...sauf que ca fait 3 jours que je bosse plus...il est trop addictif.On incarne un personnage dans différentes zone et on ne fait que le déplacer. Le tir est automatique...les graphismes pourris...mais alors la magie opère. On progresse et on collecte des gemmes et des qu'on atteint un nouveau level on sélectionne une option qui s ajoute à l'arsenal....essayez le...

Contribution le : Aujourd'hui 17:34:49 _________________

"S il vous plai...un ou deux karma pour mangé.."

aganna Re: Vampire survivor 0 #2

Je m'installe Inscrit: 30/03/2010 00:15 Post(s): 148 Karma: 191 je l'ai essayer y'a un moment c'est une drogue dure. A savoir qu'il existe sur mobile et gratuit en plus. Si t'en a pas assez a la maison emporte ta drogue.



Si je devais décrire ce jeu je dirait: "pff j'arrete quand je veux hein!"

Contribution le : Aujourd'hui 17:58:32



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo