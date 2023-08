Options du sujet Imprimer le sujet

Kendaar le General Degaulle repond aux questions du public (IA) 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 2693 Karma: 1540



Voici un clip de ma question un peu bete pour un personnage tel que lui ainsi que sa réponse recadrante, ouais je l'ai bien cherché je pense...



je n'arrive pas a intégrer directement la vidéo de la page , désolé, si quelqu'un sait le faire avec twitch ça m'arrangerait ! donc en attendant voici un lien vers la page twitch :



https://clips.twitch.tv/AttractiveNimbleWrenTheThing-OlDnvfn9UGiD8tcv





je vous met un lien vers la chaine twitch



https://www.twitch.tv/defendintelligence Salut j'ai découvert un streamer qui a crée des Ia convaincantes qui répondent aux questions des spectateurs du strream en direct , c'est assez bluffant de réalisme tant visuellement que la pertinence des réponses et avec la voix du général !Voici un clip de ma question un peu bete pour un personnage tel que lui ainsi que sa réponse recadrante, ouais je l'ai bien cherché je pense...je n'arrive pas a intégrer directement la vidéo de la page , désolé, si quelqu'un sait le faire avec twitch ça m'arrangerait ! donc en attendant voici un lien vers la page twitch :je vous met un lien vers la chaine twitch

Contribution le : Aujourd'hui 14:59:59