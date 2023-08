Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Enorme explosion près de Bucarest en Roumanie 💥 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36068 Karma: 15390

L'explosion a eu lieu dans une station-service de gaz liquéfié près de Bucarest.









HUGE Gas Explosions in Crevedia, Romania - Aug. 26, 2023 explozii în Crevedia Une personne est décédée. Plusieurs dizaines de blessés, essentiellement des combattants du feu.L'explosion a eu lieu dans une station-service de gaz liquéfié près de Bucarest.HUGE Gas Explosions in Crevedia, Romania - Aug. 26, 2023 explozii în Crevedia

Contribution le : Aujourd'hui 16:08:19