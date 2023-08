Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Un sportif fait sa demande sur la ligne d'arrivée du 35km aux mondiaux d'athlétisme 🏃🏻💍 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36070 Karma: 15391



Après avoir achevé tous les deux les 35 km des Championnats du monde d'athlétisme à Budapest, Dominik Černý fait sa demande en mariage à sa petite-amie, Hana Burzalova! Double victoire!

Contribution le : Aujourd'hui 16:19:27