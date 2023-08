Des PNC de Swiss marchent sur l'aile de l’avion lors d’une séance photo non autorisée

Des membres d’équipage de cabine de Swiss International Air Lines, qui tuaient le temps avant de quitter Buenos Aires au début du mois, ont été filmés en train de danser et de poser de manière imprudente sur l’aile d’un Boeing 777 peu avant le décollage de l’avion pour Zurich, rapporte Central European News. On peut notamment y voir une hôtesse de l’air et un steward prendre diverses poses, coquettes et extraverties, sur l’aile du long-courrier, pour ce qui semble être un événement impromptu assorti d’une séance photo, qui a priori devait échoir sur les réseaux sociaux.Source : https://www.air-journal.fr/2023-08-27-des-pnc-de-swiss-marchent-sur-les-ailes-de-lavion-lors-dune-seance-photo-non-autorisee-video-5250874.html