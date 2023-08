Logiciel qui permet de coller des textes pré-enregistrés

Options du sujet Imprimer le sujet

Je cherche donc un petit logiciel ou une astuce sous Windows qui permettrait, typiquement avec un raccourci clavier (ou encore mieux en complétant la suite quand je tape), de taper le message à ma place à partir d'une liste de 4/5 messages que j'aurais saisies au préalable. Ou une autre forme à laquelle j'aurais pas pensé et qui me gagnerait du temps.



Est-ce que ça existe ?



@CrazyCow Windows +v potentiellement activer le presse papier (mais il me semble qu'il te le demande si tu fais windows+v)

