Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Satellites Starlink captés par une caméra au dessus d'un volcan en erruption 🌋🛰 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36084 Karma: 15421







Les images ont été capturées par les



Le 24 août 2023, un passage impressionnant d'un train de satellites Starlink a été observé au-dessus du volcan actif Popocatépetl au Mexique.Les images ont été capturées par les caméras d'observation de la ville.

Contribution le : Aujourd'hui 13:36:12