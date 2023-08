Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Finales de la division 1A du World Yoyo Contest 2023 🪀 2 #1

Mir Kim est le nouveau champion du monde



2023World Final 1A 01 Mir Kim



Très ... très ... TRES impressionnant. Le World Yo-Yo Contest est la compétition de yo-yo culminante du circuit compétitif mondial et est considéré comme le tournoi de yo-yo le plus prestigieux au monde.Mir Kim est le nouveau champion du monde catégorie 1A 2023World Final 1A 01 Mir KimTrès ... très ... TRES impressionnant.

Contribution le : Aujourd'hui 13:48:37