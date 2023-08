besoin d'aide Classement par ordre alphabetique

Je suis accro Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 1597 Karma: 865

SAlut,





ce soir, j'ai besoin d'une astuce de classement.



Je tente de classer les fichiers d'un disque dur par ordre alphabétique, mais je n'obtiens pas ce que je veux.



La resultante me donne tous les dossiers par ordre alpha suivis des fichiers par ordre alpha

si je regroupe par nom, il me cree des blocs A-D E-K... et dans chacun me met les dossiers, suivis des fichiers. (c'est mieux mais ce n'est pas ce que je veux)



j'apprecierais obtenir chaque fichier et dossier commencant par A dans l'ordre alpha, puis ceux par B puis.... y a t il un moyen ?



Merci par avance de votre aide précieuse

Contribution le : Aujourd'hui 00:28:45