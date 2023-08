Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Deux athlètes partagent l'or au mondiaux d'athlétisme à Budapest 🏃‍♀️ 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36094 Karma: 15500 et Nina Kennedy s'accordent sur une égalité pour le titre mondial du saut à la perche .

Toutes deux franchissent 4.90m sans se départager et finissent par se prendre dans les bras en larmes !



CrazyCow Re: Deux athlètes partagent l'or au mondiaux d'athlétisme à Budapest 🏃‍♀️ 0 #2

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 18301 Karma: 27961

Dans ce cas-là ça coûterait cher en or à l’organisateur s’ils se mettaient tous d’accord pour être 1er ex-aequo à 3 mètres Les joueurs eux-mêmes peuvent décider d’une égalité ?Dans ce cas-là ça coûterait cher en or à l’organisateur s’ils se mettaient tous d’accord pour être 1er ex-aequo à 3 mètres

