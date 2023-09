L'hymne à la joie (Beethoven) lors d'un festival de Rock

J'aime glander ici Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 6325 Karma: 3675



Noord Nederlands Orkest - live at Lowlands 2023



Le Lowlands Festival est un festival de musique Rock, Pop dans le Flevoland, aux Pays-Bas.

Cette année, afin de promouvoir la musique classique et les orchestres locaux, le Noord Nederlands Orkest a joué aux festivaliers la 9e symphonie de Beethoven. Visiblement conquis, Après une heure de symphonie et les adieux d'usage, le public a entonné l'hymne à la joie à la fin du concert et ému par cela, l'orchestre à improvisé un rappel où l'ambiance était digne des plus grands concerts de rock.









Pour aller directement à l'apogée du rappel :



