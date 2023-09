Options du sujet Imprimer le sujet

Legogogo Johnny-san

Je viens d'arriver Inscrit: 29/09/2022 20:24 Post(s): 1 Salut les gars !



J'ai entrainé un model de Johnny egalement, je lui ai fait chanter "Dragon Soul".



Je voulais partager ça avec vous x)





Johnny AI - Dokkan Dokkan



Cordialement





