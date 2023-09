Imagine acoustic cover under the rain

Je viens d'arriver Inscrit: 15/08/2015 23:21 Post(s): 6



HIGH / LOW - Imagine (John Lennon cover) (Live from the parking under the rain)



Durant le mois de Mai dernier, ou il a plu durant 243 jours d’affilés et ou la température variait allègrement entre 5 et 8° en pleine journée dans le Sud-est de la France, on s'était dit qu'on essayerait tout de même de s'organiser une répète en extérieur.

Une riche idée !



De cette répète en est sorti quelques vidéos dont en voici une.

Un moment magique



Contribution le : Hier 23:16:12