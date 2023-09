Arnorld Schwarzenegger (le chêne autrichien) dans une publicité Parkside

Je m'installe Inscrit: 24/06/2010 19:31 Post(s): 121 Karma: 110

La marque Parkside, marque de bricolage de Lidl, s'offre le luxe de la présence de "Shwarzy".

La publicité de Parkside aligne les astuces et références qui ont pavé la voie du succès pour cet ancien maçon, créateur, Mister Univers au passage, ex-gouverneur de Californie et actuellement égérie de la marque.





PARKSIDE | Imagefilm| Arnold Schwarzenegger | You Got This | Original | 67 sec.





PARKSIDE | Imagefilm | Arnold Schwarzenegger | Vous Pouvez Le Faire | 67 sec.

