Wiliwilliam Animation générée par IA pendant un concert 🎶 #1

une autre, plus stable



Pixie Rave Adaptation générative de l'IA basée sur Eternity d'Anyma & Chris Avantgarde et sur l'animation d' Alessio De Vecchi une autre, plus stablePixie Rave

CrazyCow Re: Animation générée par IA pendant un concert 🎶 #2

2) Ça doit être impressionnant à voir donc je comprends pourquoi tout le monde veut filmer avec son smartphone, mais au niveau de l'ambiance dans le public ça doit pas être top ^^





Edit : j'avais pas compris que la vidéo 2 était entièrement générée en IA, même le public (la 1ère aussi probablement). Ça se voit quand on regarde bien le DJ. Très beau. Techniquement, c'est tout généré par avance non ? Ça veut dire que la playlist est toute prête et que le DJ ne fait rien2) Ça doit être impressionnant à voir donc je comprends pourquoi tout le monde veut filmer avec son smartphone, mais au niveau de l'ambiance dans le public ça doit pas être top ^^Edit : j'avais pas compris que la vidéo 2 était entièrement générée en IA, même le public (la 1ère aussi probablement). Ça se voit quand on regarde bien le DJ.

Wiliwilliam Re: Animation générée par IA pendant un concert 🎶 #3

@CrazyCow J'ai cherché et c'est pas trop clair. c'est produit par Cyberland.ai donc je suppose que c'est un service de prod et ce sont des vidéos de promo.

CrazyCow Re: Animation générée par IA pendant un concert 🎶 #4

Oui ça doit être ça. Parce que cette vidéo est bien réelle :





Oui ça doit être ça. Parce que cette vidéo est bien réelle :

