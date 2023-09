Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen Promener son taureau d'une tonne dans sa voiture 1 #1

Je poste trop Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 14645 Karma: 15880

États-Unis : arrêté au volant de sa voiture avec un taureau d’une tonne sur la place passager

Contribution le : Aujourd'hui 10:56:55