Ce son est relativement rare, mais il appartient à une série de 'bourdonnements' et de vocalisations que ces animaux émettent lorsqu'ils mangent et qu'ils sont rassasiés.



Voici le bruit d'oursons orphelins mangeant des pommes.

Ce son est relativement rare, mais il appartient à une série de 'bourdonnements' et de vocalisations que ces animaux émettent lorsqu'ils mangent et qu'ils sont rassasiés.

