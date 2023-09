Index des forums Koreus.com Les têtes chercheuses Dessins animés Porky Pig Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Je cherche des vieux dessins animés Porky Pig issus d'une cassette vidéo que je regardais enfant.

Honnêtement ils sont pas terribles mais il y a quelques répliques qui nous hantent avec ma soeur et que j'aimerais vraiment ré-entendre.



La cassette en question (retrouvée vide chez ma soeur, même la jaquette ne sort pas sur le net...) :



Porky Pig, la collection du 50e anniversaire !











En cherchant avec les noms des cartoons j'ai retrouvé des épisodes.

Mais certains ne sont trouvables qu'en anglais ou avec un doublage plus récent.

Or c'est vraiment le doublage de l'époque qui donnait tout le sel aux répliques que je cherche.



J'ai trouvé une chaine avec les VF d'origine :

https://www.dailymotion.com/Cartoon-Archive



Mais hélas les deux épisodes que je cherche le plus n'y sont pas.



Je cherche donc désespérément en VF d'origine :



"Boobs in the woods" (Un canard dans le moteur)

La VO :



"Often an orphan" (pas trouvé de nom français)

La VO :



