Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Comparaison de vitesse d'objets fabriqués par l'homme 🏃‍♀️ 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36108 Karma: 15525

SPEED COMPARISON 3D | Fastest Man Made Objects



(j'apprends l'existence du



PS: la partie 2 de la vidéo peut donner la gerbe entre [4:33 et 6:00]. Vous êtes prévenus ) SPEED COMPARISON 3D | Fastest Man Made Objects(j'apprends l'existence du Manhole cover PS: la partie 2 de la vidéo peut donner la gerbe entre [4:33 et 6:00]. Vous êtes prévenus

Contribution le : Aujourd'hui 10:00:04